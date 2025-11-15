

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تکواندو در این دوره از بازی‌ها از امروز شنبه ۲۴ آبان ماه با حضور ۱۴۴ تکواندوکار از ۳۷ کشور در سالن «شاهزاده فهد بن فیصل» آغاز می‌شود. در روز نخست تکواندوکاران اوزان منهای ۴۶ و منهای ۵۷ کیلوگرم زنان و منهای ۵۴ و منهای ۷۴ کیلوگرم مردان پیگیری می‌شود که ساینا کریمی، هستی محمدی، امیرمحمد نصیر احمدی و علی خوش روش نمایندگان ایران هستند.

جلسه فنی مربیان و قرعه کشی مسابقات عصر دیروز برگزار شد و چهار تکواندوکار کشورمان در روز نخست رقبای خود را شناختند که هر چهار نفر کار دشواری برای کسب مدال طلا خواهند داشت.

ساینا کریمی در وزن منهای ۴۶ کیلوگرم دور نخست به دیدار «پوگانتسووا» از قزاقستان رفته و در صورت برتری با «امینه گوگباکان» از ترکیه خواهد رفت. این بازیکن ترکیه نفر یک رده بندی جهانی است و انواع و اقسام مدال‌های جهانی را در کارنامه دارد که دو هفته پیش در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی چین صاحب مدال طلا شده بود.

در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم هستی محمدی ابتدا با «بکمورزوا» از قرقیرستان مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی به مصاف «کبرا ایلگون» تکواندوکار سرشناس ترکیه می‌رود. «کبرا» برنز المپیک، نقره و دو برنز قهرمانی جهان و ۹ مدال رنکارنگ از رقابت‌های گرندپری را در کارنامه دارد.

امیر محمد نصیراحمدی در وزن منهای ۵۴ کیلوگرم در اولین مبارزه به دیدار «المشرف» نماینده کشور میزبان می‌رود و در صورت برتری برنده نیجر و ترکیه را پیش رو خواهد داشت.

در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم علی خوش روش در مبارزه نخست با «محمد الحوتی» از بحرین می‌رود. نماینده کشورمان در صورت پیروزی دور بعد باید با «نجم الدین قاسیم خوجیف» از ازبکستان پیکار کند. این تکواندوکار با رده بندی یک جهانی تنها مدال طلای ازبک‌ها در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ چین را کسب کرد.

رقابت‌های تکواندو به مدت سه روز برگزار خواهد شد.