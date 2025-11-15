به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه آثار خط برجسته (برآمد) حسین قنواتی از شعرهای فردوسی بزرگ در آیین بودن و چه‌گونه ایران دوست بودن و پاس‌داشتِ میهن با شکوهی که سرانجام از هر گزندی سر برآورده است، که «چو ایران نباشد، تن من مباد» و «نمانیم کین بوم ویران کنند / همی غارت از شهرِ ایران کنند»، میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.

این نمایشگاه در نگارخانه بهار خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.

علاقه‌مندان برای تماشای آثار می‌توانند از یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تا پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ هر روز از ساعت ۱۳ تا ۲۰ به این گالری مراجعه کنند.