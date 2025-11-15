به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز سالروز درگذشت ادواردو آنیلی است؛ فردی که نام او به‌دلیل پیشینه خانوادگی، عقاید شخصی و تحولی که در زندگی اش رخ داد، در فضای رسانه‌ای و فرهنگی جهان مورد توجه قرار گرفت.

مرگ مشکوک آنیلی، بعد از گرایش او به دین مبین اسلام و مذهب تشیع، سوالات بسیاری را در محافل رسانه‌ای و نزد افکار عمومی ایجاد کرده و کماکان در هاله‌ای از ابهام است.

طی گزارشی مروری خواهیم داشت به ابعاد زندگی این شخصیت برجسته ایتالیایی.