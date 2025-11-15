

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی تنیس روی میز ایران پس از افتخار آفرینی و کسب ۵ نشان رنگارنگ از بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ با استقبال علی حدادگر دبیرکل فدراسیون، بهنام حبیب زاده مؤمن نائب رئیس، پریسا صمدی نائب رئیس بانوان، پوران رحیمی معاون نائب رئیس بانوان، رامین میرزایی دبیر کمیته آموزش، پارمیدا نظری سرمربی تیم ملی هوپس و خانواده ورزشکاران به کشور بازگشتند.