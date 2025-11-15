پخش زنده
امروز: -
ملی پوشان تنیس روی میز کشورمان پس از کسب پنج نشان رنگارنگ از بازیهای همبستگی اسلامی با استقبال مسئولان فدراسیون به کشور بازگشتند.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای ملی تنیس روی میز ایران پس از افتخار آفرینی و کسب ۵ نشان رنگارنگ از بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ با استقبال علی حدادگر دبیرکل فدراسیون، بهنام حبیب زاده مؤمن نائب رئیس، پریسا صمدی نائب رئیس بانوان، پوران رحیمی معاون نائب رئیس بانوان، رامین میرزایی دبیر کمیته آموزش، پارمیدا نظری سرمربی تیم ملی هوپس و خانواده ورزشکاران به کشور بازگشتند.