حوادث گازگرفتگی و تصادف شبانه روز گذشته دو کشته و ۱۴ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرکز اصفهان؛ بنابراعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان، در حادثه گازگرفتگی در یکی از اقامتگاه‌های روستایی در شهر میمه یک نفر جان خود را ازدست داد و یک مرد ۳۵ ساله و یک بانوی ۳۰ ساله هم دچار مسمومیت ناشی از گاز منوکسیدکربن شد.

مصدومان این حادثه با امدادرسانی نیرو‌های اورژانس و هلال احمر به مرکز درمانی منتقل شدند.

همچنین در حادثه واژگونی پژو ۴۰۵ در محور محور شهرضا به طالخونچه بعد از گردنه پونه مقابل پادگان یک سرنشین خودرو که مردی ۴۰ ساله بود در دم جان باخت و چهار سرنشین دیگر که همگی مرد بین ۳۰ تا ۴۰ ساله بودند هم مصدوم شدند و با امدادرسانی نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا منتقل شدند.

در برخورد پراید با پژو در محور نطنز- کاشان هم ۱۰ سرنشین شامل چهار مرد، سه زن و سه کودک از دو خودرو مصدوم شدند و با امدادرسانی نیرو‌های اورژانس و هلال احمر دونفر سرپایی درمان شدند و هشت سرنشین دیگر هم برای مداوا به بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز منتقل شدند.