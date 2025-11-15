چهارمین پیروزی، تیم فوتبال صنعت نفت را به رتبه چهارم جدول لیگ دسته یک برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در چارچوب هفته دوازدهم لیگ آزادگان، صنعت نفت آبادان درخانه با یک گل از سد فرد البرز گذشت.

رضا علیاری در دقیقه ۶۹ تک گل صنعت نفت را در این دیدار وارد دروازه حریف کرد.

صنعت نفت آبادان با این برد ۱۸ امتیازی شد و در جایگاه چهارم جدول لیگ یک قرار گرفت.

بانوان هوادار تیم فوتبال صنعت نفت در نخستین حضور خود در ورزشگاه تختی، از نزدیک شاهد این دیدار بودند.

نماینده آبادان در هفته سیزدهم این رقابت‌ها پنجشنبه ۶ آذر، در نوشهر به مصاف تیم شهرداری این شهر می‌رود.