به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد محمدزاده گفت: این تسهیلات توسط بانک کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید و بانک توسعه تعاون به متقاضیان کشاورزی استان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرواربندی نیز امسال به خراسان شمالی اختصاص یافته که تاکنون ۶۰۰ میلیارد ریال آن معادل ۵۰ درصد پرداخت شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار داشت: تسهیلات پرداختی در حوزه‌های گلخانه، صنایع تبدیلی تکمیلی، پرورش دام سبک و سنگین، مرغداری‌ها، کارخانه‌های جوجه‌کشی، مرغ مادر و سایر موارد کشاورزی اختصاص یافته است.

وی هدف از این حمایت‌ها را تکمیل زنجیره تولید در بخش مرغ، دام سبک و سنگین عنوان کرد تا صنعت دام و گلخانه در تمامی فصول سال توسعه یابد.