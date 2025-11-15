پخش زنده
نخستین جشنواره ملی عکس «کارستان» با محوریت فرهنگ کار و اشتغال جوانان و دریافت ۲ هزار و ۱۶۰ اثر از عکاسان سراسر کشور در شهرستان درهشهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ منوچهر تتری اظهار کرد: پس از انتشار فراخوان در خرداد امسال، تعداد ۲ هزار و ۱۶۲ اثر از عکاسان سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره رسید که بعد از داوری و ارزیابی آثار در سه مرحله، ۴۴ اثر برای حضور در بخش پایانی و نمایشگاهی جشنواره انتخاب شد.
وی افزود: از میان آثار برگزیده نیز ۸ اثر حائز رتبههای برتر و شایسته تقدیر شناخته شدند که در آیین اختتامیه از صاحبان آنها با اهدای تندیس، لوح افتخار و جوایز نقدی تجلیل خواهد شد.
دبیر جشنواره ملی عکس «کارستان» اظهار کرد: همچنین در این آیین از هنرمندان و فعالان فرهنگی درهشهر، چند کارآفرین نمونه و یک خانواده موفق هنری شهرستان نیز قدردانی میشود.
تتری از مردم فرهنگدوست و هنرمند شهرستان تاریخی درهشهر و سایر مناطق استان ایلام برای حضور در این رویداد فرهنگی دعوت کرد.
بر پایه اعلام ستاد اجرایی کارستان، آیین پایانی جشنواره ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۶ آبانماه در تالار هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی درهشهر برگزار میشود.
نمایشگاه آثار برگزیده در شهر ایلام و فرهنگسرای خانواده تهران برپا میشود.