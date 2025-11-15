پخش زنده
از مطالعه تا هوش مصنوعی؛ در «مثبت آموزش» و مسابقه «فامیل بازی» از شبکههای آموزش و نسیم تقدیم علاقه مندان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه «مثبت آموزش» اینبار با نگاهی تازه به نقش مطالعه در خانوادهها و آینده دانشآموزان پژوهشگر روی آنتن میرود و با حضور مهمانان تخصصی به موضوعات روز آموزشی و فناوری میپردازد.
در برنامه امروز «مثبت آموزش» با اجرای اشکان تفنگسازان و کبری اصلفلاح، فرحناز مصریآزاد (مدیر دبیرستان بزرگسالان ورامین و مدرس دانشگاه فرهنگیان) و رامین مولاناپور (نویسنده و مترجم کتابهای حوزه کامپیوتر، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی) حضور دارند.
این برنامه با محوریت «ضرورت مطالعه در خانوادهها»، «دانش ترجمهشده»، «سوخت تحول دیجیتال» و همچنین معرفی دستاوردهای «دانشآموز پژوهشگر هوش مصنوعی، طراحی وب، هوافضا و نجوم» پخش میشود.
«مثبت آموزش» شنبه ۲۴ آبان ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه آموزش سیما تقدیم مخاطبان خواهد شد.
مسابقه «فامیل بازی»
مسابقه بزرگ «فامیل بازی» شنبه تا دوشنبه هر هفته ساعت ۲۲ از شبکه نسیم به روی آنتن خواهد رفت.
مسابقه بزرگ «فامیل بازی» به تهیه کنندگی سید هاشم موسوی و با اجرای ابراهیم شفیعی و مرتضی رستمی شنبه تا دوشنبه هر هفته ساعت ۲۲ از شبکه نسیم پخش میشود.
«فامیل بازی»، مسابقه خانوادهمحوری است که با یادآوری نقش و جایگاه پدربزرگ و مادربزرگ در خانواده ایرانی، راهکارهایی برای پیوند نسل سوم خانواده با نسل اول را به مخاطبان خود ارائه کرده و ابعاد سبک زندگی ایرانی اسلامی را در تعاملات خانواده اصیل ایرانی به شیوههایی طنز و شورانگیز مطرح میکند.