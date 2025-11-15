از مطالعه تا هوش مصنوعی؛ در «مثبت آموزش» و مسابقه «فامیل بازی» از شبکه‌های آموزش و نسیم تقدیم علاقه مندان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه «مثبت آموزش» این‌بار با نگاهی تازه به نقش مطالعه در خانواده‌ها و آینده دانش‌آموزان پژوهشگر روی آنتن می‌رود و با حضور مهمانان تخصصی به موضوعات روز آموزشی و فناوری می‌پردازد.

در برنامه امروز «مثبت آموزش» با اجرای اشکان تفنگ‌سازان و کبری اصل‌فلاح، فرحناز مصری‌آزاد (مدیر دبیرستان بزرگسالان ورامین و مدرس دانشگاه فرهنگیان) و رامین مولاناپور (نویسنده و مترجم کتاب‌های حوزه کامپیوتر، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی) حضور دارند.

این برنامه با محوریت «ضرورت مطالعه در خانواده‌ها»، «دانش ترجمه‌شده»، «سوخت تحول دیجیتال» و همچنین معرفی دستاورد‌های «دانش‌آموز پژوهشگر هوش مصنوعی، طراحی وب، هوافضا و نجوم» پخش می‌شود.

«مثبت آموزش» شنبه ۲۴ آبان ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه آموزش سیما تقدیم مخاطبان خواهد شد.

مسابقه «فامیل بازی»

مسابقه بزرگ «فامیل بازی» به تهیه کنندگی سید هاشم موسوی و با اجرای ابراهیم شفیعی و مرتضی رستمی شنبه تا دوشنبه هر هفته ساعت ۲۲ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

«فامیل بازی»، مسابقه خانواده‌محوری است که با یادآوری نقش و جایگاه پدربزرگ و مادربزرگ در خانواده ایرانی، راهکار‌هایی برای پیوند نسل سوم خانواده با نسل اول را به مخاطبان خود ارائه کرده و ابعاد سبک زندگی ایرانی اسلامی را در تعاملات خانواده اصیل ایرانی به شیوه‌هایی طنز و شورانگیز مطرح می‌کند.