از امروز؛
آغازطرح نظارتی ویژه درج قیمت کالا و نصب نرخنامه در خراسان جنوبی
طرح نظارتی ویژه درج قیمت کالا، نصب نرخنامه و بررسی فاکتورهای خرید و فروش از امروز در استان آغاز شد و تا ۶ آذرماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل صمت استان گفت: این طرح با هدف شفافیت بازار و کاهش تخلفات اقتصادی و جلوگیری از بروز اجحاف در حق مصرف کنندگان اجرا میشود.
پارسا افزود: با توجه به مواد ۶۵ و ۶۶ قانون نظام صنفی مبنی بر الزام واحدهای صنفی برای درج قیمت و نصب نرخ نامه خدمات در واحدهای خدماتی، بازرسان این اداره کل به همراه بازرسان اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی از واحدهای تولیدی و صنفی سطح استان بازدید و درصورت عدم درج قیمت و تابلوی نرخ نامه و همچنین عدم صدور فاکتور پرونده تخلف تشکیل خواهند داد.
وی گفت: بازرسی از واحدهای تولیدی، مراکز عرضه، میادن میوه و تره بار، فروشگاههای زنجیرهای و نظارت بر رعایت اعمال ضرایب سود مصوب خرده فروشی و عمده فروشی در سطح واحدهای صنفی توزیعی و نظارت بر درج قیمت بر روی اجناس از دیگر وظایف نظارتی بازرسان در این طرح است.
مدیرکل صمت استان افزود: از هم استانیها در خواست میشود تخلفات اقتصادی را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا در اولین فرصت مورد رسیدگی قرار گیرد.