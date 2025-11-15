به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهریار عسکری اظهار کرد: بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۷:۰۰ امروز شنبه ۲۴ آبان، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه شرکت ملی حفاری ایران در اهواز ۱۵۷، نیوساید ۱۶۲، استانداری خوزستان در اهواز و معاونت بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز ۱۶۰، اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان در اهواز ۱۶۲، پادادشهر اهواز ۱۶۵، پست برق شماره ۳ اهواز ۱۵۸، ایستگاه کارون ۱۶۳، اندیمشک ۱۵۹، دزفول ۱۵۸، دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۱۵۴، شوشتر ۱۶۰، ملاثانی ۱۵۱، سوسنگرد ۱۸۶، هویزه ۱۷۸، ایستگاه دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۱۵۶، ایستگاه آبادان ۱۵۱، خرمشهر ۱۵۶، ماهشهر ۱۵۹، آغاجاری ۱۵۶، ایستگاه بهبهان ۱۶۲، ایستگاه شماره ۲ بهبهان ۱۶۰ و ایستگاه باغملک ۱۵۵ و میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر‌ها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

وی افزود: همچنین هوای دزپارت، هفتکل، لالی و اندیکا در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

عسکری ادامه داد: بنا بر شاخص ۲.۵ میکرون، هوای هیچکدام از شهر‌های خوزستان در وضعیت «قابل قبول» یا در شرایط «پاک» نبوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. براساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.