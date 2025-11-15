به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی در جشنواره زعفران در روستای علوی کاشان با اشاره به تصمیم شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی گفت: انتظار ما از دولت این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی بهتری برای یارانه آرد، گندم و نان داشته باشد و اعتبارات بخش کشاورزی را افزایش دهد تا پایداری تولید، افزایش بهره‌وری و خودکفایی در محصولات اساسی و راهبردی محقق شود.

پیمان فلسفی افزود: پارسال تنها ۲.۸ درصد از کل بودجه عمومی کشور به بخش کشاورزی اختصاص یافت که این سهم ناچیز نمی‌تواند کشاورزی را به جایگاه واقعی خود برساند.

وی با بیان اینکه در بودجه سال امسال ۲۵۰ همت اعتبار برای یارانه آرد، نان و گندم پیش‌بینی شد، افزود: به دلیل کاهش عملکرد گندم در سال جاری، این اعتبار به طور کامل مصرف نشد و حدود ۱۶۰ همت به کشاورزان پرداخت شد.