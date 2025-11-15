پخش زنده
شبکه آموزش سیما همزمان با فرارسیدن روز کتاب و بزرگداشت علامه طباطبایی، مجموعهای از مستندها و میانبرنامههای فرهنگی را در کنداکتور پخش قرار داده است، همچنین جایگاه مدارس غیردولتی در سند تحول بنیادین در برنامه «پرسشگر» بررسی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ویژهبرنامه های این شبکه به مناسبت روز کتاب، مستند «مردی میان واژگان» با محور معرفی دکتر محمد معین، استاد برجسته ادبیات و لغتنامهنویس نامدار ایرانی، روز ۲۴ آبان ساعت ۱۹ از شبکه آموزش پخش میشود.
همچنین به مناسبت بزرگداشت علامه طباطبایی، مستند «حدیث سرو» روز ۲۴ آبان ساعت ۱۲:۳۰ روی آنتن میرود.
بر اساس این گزارش، میانبرنامههای «قصههای زندگی» ساعت ۱۱:۳۰ و «ضیافت» ساعت ۱۷:۳۰ نیز در همین روز با محور گرامیداشت مقام علمی و معنوی علامه طباطبایی پخش خواهند شد.
برنامه «پرسشگر»
برنامه این هفته «پرسشگر» شبکه آموزش با محوریت جایگاه مدارس غیردولتی از منظر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش روی آنتن میرود و میزبان مسئولان و پژوهشگران آموزشی خواهد بود.
برنامه این هفته «پرسشگر» با موضوع جایگاه مدارس غیردولتی از منظر سند تحول بنیادین، شنبه ۲۴ آبان ساعت ۲۲ به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش میشود.
در این قسمت، دکتر احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس غیردولتی آموزش و پرورش و دکتر صادق ترابزاده جهرمی، پژوهشگر حوزه آموزش به بررسی ابعاد مختلف این موضوع میپردازند.
همچنین دکتر رقیه فاضل، کارشناس موضوعات آموزشی و استاد دانشگاه به عنوان مهمان تلفنی در برنامه حضور دارد.
برنامه «پرسشگر» با اجرای ناصر خیرخواه هر هفته شنبهها ساعت ۲۲ از شبکه آموزش پخش میشود.
علاقهمندان میتوانند پرسشها و دیدگاههای خود را از طریق شماره پیامک ۳۰۰۰۰۷۸ ارسال کنند.