بارش امروز امیدها را نسبت به بهبود وضعیت سد مهاباد تقویت کرد، هرچند کمبود ذخایر همچنان جدی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، پس از ماهها کمبارشی و تداوم خشکسالی در جنوب آذربایجانغربی، از ساعتی پیش بارش باران در شهرستان مهاباد آغاز شد؛ بارانی که اگرچه از شدت بالایی برخوردار نیست، اما در شرایط کنونی بهعنوان نعمتی ارزشمند برای منطقه به شمار میرود.
حجم ذخیره آب سد مهاباد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش یافته و تداوم خشکسالی در ماههای گذشته نگرانیها درباره تامین آب شرب، احیای باغها و نیاز آبی اراضی کشاورزی را افزایش داده است.
کارشناسان حوزه آب میگویند این میزان کاهش ذخایر نتیجه کاهش محسوس بارندگی و افزایش دما در سال آبی جاری است و آغاز بارشهای پاییزی میتواند تا حدی روند مصرف و افت حجم مخزن را تعدیل کند، اما برای بازگشت سد به شرایط مطلوب نیاز به بارشهای مستمر و مؤثر وجود دارد.
بارش امروز هرچند خفیف و پراکنده گزارش شده، اما موجب خنکتر شدن هوای منطقه و امیدواری شهروندان نسبت به آغاز موج بارشهای پاییزی شده است.