مشاور شهردار یزد در حوزه بافت تاریخی و میراث فرهنگی: صدور پروانه ساخت و مرمت در بافتهای تاریخی و مسکونی واجد ارزش، با تخفیف ۹۰ تا ۹۵ درصدی عوارض همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، نقوی گفت: شهرداری یزد با اعلام آمادگی برای ارائه گستردهترین تسهیلات حمایتی در حوزه مرمت و احیای بافت تاریخی، بر ضرورت مشارکت فعال شهروندان به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار در این محدوده ارزشمند تأکید دارد.
نقوی افزود: بر اساس اعلام این مجموعه، صدور پروانه ساخت و مرمت در بافتهای تاریخی و مسکونی واجد ارزش، با تخفیف ۹۰ تا ۹۵ درصدی عوارض همراه خواهد بود؛ مشروط بر آنکه تمامی مراحل مرمت مطابق ضوابط میراث فرهنگی و زیر نظر متخصصان این حوزه صورت گیرد.
مشاور شهردار یزد در حوزه بافت تاریخی و میراث فرهنگی از ارائه خدمات مشاورهای، نظارتی، تهیه نقشه و راهنماییهای تخصصی به مالکان خبر داد و اعلام کرد که پس از اتمام پروژههای مرمتی، عملیات بهسازی معابر، کفسازی، نورپردازی و برخی حمایتهای تکمیلی شهری نیز در دستور کار قرار میگیرد.
به گفته نقوی، یکی از مهمترین اقدامات حمایتی سالهای اخیر، پیگیری مشترک شهرداری و میراثفرهنگی برای تصویب وامهای بازآفرینی شهری در شورای عالی پول و اعتبار بوده که اکنون در سراسر کشور قابل بهرهبرداری است و شهروندان واجد شرایط میتوانند از طریق سامانههای معرفیشده، برای دریافت تسهیلات مرمت با سقف سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال—که بناست به پنج میلیارد ریال افزایش یابد—به بانکهای عامل مراجعه کنند.
مشاور شهردار یزد در حوزه بافت تاریخی و میراث فرهنگی تاکید کرد که بافتهای تاریخی، تنها یادگاری از گذشته نیستند، بلکه سرمایهای زنده برای آینده شهرها محسوب میشوند؛ سرمایهای که در صورت بهرهگیری خردمندانه، میتواند موتور توسعه پایدار، رونق اقتصادی و تقویت هویت شهری باشد.
نقوی، با اشاره به ثبت جهانی یزد در سال ۱۳۹۶ به دلیل حیات اجتماعی و حضور ساکنان اصیل در بافت تاریخی، مشارکت واقعی مردم در سرمایهگذاری، احیا و بهرهبرداری از این محدودهها را شرط اصلی پویایی و تداوم زندگی شهری عنوان کرد و افزود: شهرداری یزد معتقد است توانمندسازی و تقویت مالکیت محلی، بهویژه در حوزههای صنایع دستی، گردشگری و فعالیتهای هویتساز، میتواند بافتهای تاریخی را به محیطی پویا برای زندگی، گردشگری و کسبوکار تبدیل کرده و زمینهساز شکلگیری الگویی موفق از توسعه پایدار در شهرهای تاریخی کشور شود.
همچنین نقوی تاکید کرد که حفظ و احیای بافت تاریخی تنها با تزریق منابع مالی امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند نگاه جامع به ظرفیتهای انسانی و اجتماعی ساکنان این بافتهاست و زمانی که شهروندان بهعنوان ذینفعان اصلی وارد فرآیند تصمیمسازی و اجرا شوند، هم کیفیت مرمتها ارتقا مییابد و هم سکونت و فعالیت اقتصادی در این مناطق تداوم پیدا میکند.
مشاور شهردار یزد در حوزه بافت تاریخی و میراث فرهنگی ادامه داد: شهرداری یزد با اشاره به تجربیات موفق سالهای اخیر اعلام کرده است که حضور ساکنان اصیل در بافت تاریخی نهتنها مانع فرسایش هویت شهری میشود، بلکه ارزش افزودهای برای گردشگری و اقتصاد محلی ایجاد میکندو این رویکرد سبب میشود بافت تاریخی از یک «فضای صرفاً میراثی» به یک «محیط زنده و مولد» تبدیل شود؛ محیطی که در آن زندگی روزمره، کسبوکارهای کوچک، صنایع دستی و فعالیتهای فرهنگی در کنار هم جریان دارد.
نقوی از همه مالکان و ساکنان بافتهای تاریخی خواست از ظرفیت تسهیلات، مشاورهها و حمایتهای شهرداری و میراثفرهنگی بهرهمند شوند و نقش فعالتری در مرمت خانههای تاریخی و احیای محلات قدیمی ایفا کنند. به گفته وی، آینده توسعه یزد و شهرهای تاریخی کشور زمانی تضمین خواهد شد که مشارکت مردم، سرمایه اجتماعی و دانش بومی در کنار برنامهریزی تخصصی مدیریت شهری قرار گیرد و مسیر احیا و بازآفرینی شهری با اتکا به همین همافزایی پیش برود.