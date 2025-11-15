سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو قصد حمله به ناتو را ندارد، اما هشدار داد که هرگونه حمله‌ای از سوی این ائتلاف با پاسخی قوی با استفاده از تمام ابزار‌های موجود مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ماریا زاخارووا روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو در پاسخ به اظهارات یک ژنرال آلمانی در مورد آمادگی ناتو برای جنگ با روسیه گفت: چنین اظهاراتی از سوی مقامات ناتو روزانه مطرح می‌شود.

وی این اظهارات را به عنوان بخشی از یک کارزار هماهنگ برای آماده‌سازی روانی جمعیت کشور‌های اروپایی برای درگیری و استفاده از روسیه برای مخفی کردن مشکلات داخلی دانست.

وی هشدار داد: اگر چنین ایده دیوانه‌واری یعنی حمله به کشور ما در میان استراتژیست‌های ناتو مطرح شود، آنها نباید هیچ شکی داشته باشند که ما با تمام ابزار‌های موجود پاسخ خواهیم داد. رهبری روسیه مرتباً این موضع را به صراحت بیان کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود: اگرچه از تکرار این اظهارات خسته شده‌ایم، اما باید بگویم که ما قصد حمله به کشور‌های عضو ناتو را نداریم. با این حال، ما در حال حاضر اقدامات لازم را برای تضمین امنیت در میان تقویت ائتلاف ناتو در نزدیکی مرز‌های خود انجام می‌دهیم.

وی تأکید کرد: روسیه برای هر سناریویی آماده است و همواره صلح، دوستی و همکاری برابر را در اولویت قرار می‌دهد.