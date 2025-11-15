رئیس گروه مشارکت عمومی و خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور: سازمان برنامه و بودجه بالغ بر ۳۳۵ طرح را برای تکمیل با روش مشارکت عمومی و خصوصی به فراخوان خواهد گذاشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کمبود منابع مالی یا محدودیت در بودجه تنها مختص به ایران نیست. اکثر کشور‌ها علاوه بر کسری بودجه‌های پیاپی، با محدودیت منابع عمرانی هم مواجه هستند.

بنابر این برای تامین مالی طرح‌های مهم اقتصادی، در سراسر کشورشان به تامین مالی از روش‌های مختلف از جمله نظام پولی، بازار سرمایه، واگذاری به پیمانکار، مولدسازی دارایی‌های مازاد و روش خصوصی سازی استفاده می‌کنند. از میان این روش ها، مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) به عنوان شیوه‌ای نوظهور بخش خصوصی را به تامین مالی طرح‌ها دعوت کرده و سود آن‌ها را تضمین می‌کند، اما این طرح چه تفاوتی با روش‌های دیگر به ویژه پیمانکاری دارد؟

مشارکت عمومی و خصوصی چیست؟

محسن رجایی، رئیس گروه توسعه سرمایه گذاری و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، می‌گوید: در روش مشارکت عمومی و خصوصی، اشخاص حقوقی که تمایل به ساخت یا تکمیل این طرح‌ها دارند، در طراحی و نحوه ساخت دخالت می‌کنند و از همه مهم‌تر با سرمایه گذاری و تکمیل این طرح امکان بهره برداری از آن‌ها را هم دارند.

او ادامه داد: به طور مثال اگر یک بخش خصوصی برای تکمیل یک ورزشگاه، سرمایه گذاری کرده و آن را بسازد. دولت در قراردادی که پیش از آغاز عملیاتی عمرانی با بخش خصوصی بسته است، امکان بهره برداری از آن طرح را به مدت زمان مشخصی می‌دهد و بخش خصوصی می‌تواند از آن محل کسب درآمد کرده و سود خود را بدست آورد.

رجایی گفت: این روش بخش خصوصی را راغب می‌کند که در روش مشارکت عمومی و خصوصی سرمایه گذاری کند و همچنین ساخت چنین طرح‌های اصولا با کیفیت بیشتری هم همراه بوده، چرا که این بخش خصوصی است که بهره بردار این طرح بوده در نتیجه آن سازه را طوری طراحی و می‌سازد که در سال‌های استفاده از آن دچار کمترین فرسایش و آسیب‌ها شود.

آنطور که بررسی‌های نشان می‌دهد، طرح مشارکت عمومی و خصوصی در سال‌های گذشته هم در کشور اجرا شده مثل ساخت آزاد راه‌ها و برخی از طرح‌های نیروگاهی و آب و فاضلابی در کشور، اما دچار نقصان‌هایی نیز بوده است.

مشارکت عمومی و خصوصی همراه با چالش هایش

محمدحسینی مدیحی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، بیان می‌کند: یکی از عمده‌ترین دلایلی که طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی در سال‌های گذشته آنطور که باید مورد استقبال قرار نگرفته بود، متعهد نبودن دولت به تعهداتش بود که به نبود قانون ویژه برای این روش برمیگردد.

او با ابراز امیدواری به تدوین و تصویب قانون برای این روش از تامین مالی در دولت گفت: تعیین زیرساخت و فرمول محکم و نظارت بهتر می‌تواند روش مشارکت عمومی و خصوصی را به یکی از بهترین روش‌های برای تکمیل طرح‌های عمرانی تبدیل کند.

روش مشارکت عمومی و خصوصی که آئین نامه اجرایی آن بر اساس قانون برنامه هفتم و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها تدوین و به تصویب هیئت دولت رسیده، دارای مشوق‌های قابل تاملی برای بخش خصوصی است. معافیت مالیاتی، امکان مذاکره مجدد به علت بلند مدت بودن طرح، تعیین قیمت محصول نهایی با توافق طرفین، امکان سهیم شدن دولت در تکمیل این طرح‌ها و در نهایت تعیین طرح نهایی تکمیل طرح توسط بخش خصوصی.

آغاز شناسایی طرح‌های نیمه تمام برای فراخوان بخش خصوصی

محسن روحانی نژاد، رئیس گروه مشارکت عمومی و خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: طرح‌های عمرانی روی زمین مانده با توان فنی و خلاقیت بخش خصوصی می‌تواند در روش مشارکت عمومی و خصوصی تکمیل شود. سازمان برنامه و بودجه بالغ بر ۳۳۵ طرح را برای تکمیل با این روش به فراخوان خواهد گذاشت.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما