در پایان روز هفتم ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، کاروان ترکیه در صدر رده بندی مدالی قرار گرفت و کاروان ایران همچنان در رده چهارم جای گرفته است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی مدالی به این شرح است:

۱- ترکیه ۵۸ طلا ۲۷ نقره ۱۸ برنز

۲- ازبکستان ۱۵، ۱۸، ۱۶،

۳- قزاقستان ۱۱، ۱۲، ۱۳،

۴- ایران ۱۰، ۱۲، ۱۷،

۵- مصر ۱۰، ۷، ۱۲،

۶- نیجریه ۶، ۵، ۳،

۷- جمهوری آذربایجان ۵، ۱۳، ۲۱،

۸- بحرین ۵، ۳، ۴،

۹- عربستان ۵، ۲، ۱۸،

۱۰- اندونزی ۴، ۱۲، ۷

- تا کنون ۳۵ کشور مدال گرفته‌اند.

- برای ایران در رشته شنا و در ماده ۵۰ متر آزاد سامیار عبدلی / وزنه برداری و در دسته ۸۸ کیلوگرم و در حرکت یک ضرب ایلیا صالحی پور و در دسته ۸۶ کیلوگرم زنان در دو ضرب مهسا بهشتی / در کاراته و در کاتای انفرادی فاطمه صادقی، در کومیته وزن ۵۰- کیلوگرم سارا بهمنیار و ۶۱- کیلو آتوسا گلشادنژاد / در پینگ پنگ و در دوبل زنان تیم ایران و در انفرادی زنان ندا شهسواری / در والیبال تیم مردان ایران / و در فوتسال تیم ملی ایران ۱۰ مدال طلا

- در پینگ پنگ و در تیمی مردان تیم ایران / در شنا و در ماده ۵۰ متر کرال پشت هومر عباسی / در موی تای (موآی) و در در بخش زنان در وزن ۵۰- کیلو فرشته حسن زاده، در ۶۰- زهرا اکبری، در ۶۵- کیلو فاطمه حسینی و در بخش مردان و در وزن ۸۰- کیلو مجید هاشم بیگی / در کاراته و در کومیته ۷۵- کیلوگرم مرتضی نعمتی و ۸۴+ کیلو صالح اباذری / و در وزنه برداری دسته ۸۸ کیلوگرم در مجموع ایلیا صالحی پور، در دسته ۹۴ کیلوگرم در یک ضرب و مجموع علیرضا معینی و در دو ضرب ۱۱۰ کیلوگرم علیرضا نصیری ۱۲ مدال نقره

- و در جودوی زنان و در وزن ۷۰- کیلوگرم مریم بربط / در پینگ پنگ تیمی تیم بانوان ایران و در دوبل تیم مردان ایران / در وزنه برداری و در دسته ۶۹ کیلوگرم زنان در یک ضرب، دو ضرب و مجموع ریحانه کریمی، در ۷۷ کیلوگرم در یک ضرب سیده زهرا حسینی، در ۸۶ کیلوگرم یک ضرب و مجموع مهسا بهشتی، در دسته ۸۸ کیلوگرم در دو ضرب ایلیا صالحی پور، در ۹۴ کیلو و در دو ضرب علیرضا معینی و در دسته ۱۱۰ کیلوگرم در دو ضرب و مجموع رضا حسن پور/ در بوکس و وزن ۶۰ کیلوگرم دانیال شه بخش / و در شنا و در ماده ۴ در ۲۰۰ متر آزاد امدادی تیم ایران، در ۲۰ متر پروانه محمد مهدی غلامی و در ۲۰۰ متر آزاد محمد قاسمی / در والیبال تیم بانوان ایران ۱۷ مدال برنز کسب کردند.

- همچنین در رشته کوراش که در این دوره به صورت نمایشی برگزار شد و مدال‌های آن در رده بندی محاسبه نمی‌شود، در وزن ۸۱- کیلوگرم رامین احمد زاده مدال طلا و ۶۶- کیلوگرم مجید وحید بریمانلو، در وزن ۷۰- زنان دنیا آقایی مدال نقره کسب کردند.