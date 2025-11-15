به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مژگان هادی از ارسال و توزیع پنج هزار جلد کتاب و اسباب‌بازی در کتابخانه‌های مراکز فرهنگی و هنری کانون استان به‌مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه پنج هزار جلد کتاب در ۴۴ مرکز کتابخوانی همدان توزیع خواهد شد، افزود: در سال جاری هفت هزار جلد کتاب دیگر نیز در خردادماه در بین مناطق محروم توزیع شد.

هادی با اشاره به اینکه رویکرد و موضوع کتاب‌ها علمی و فناوری هستند، یادآور شد: این کتاب‌ها با هدف تقویت فرهنگ مطالعه، غنی‌سازی کتابخانه‌های کانون و افزایش دسترسی کودکان و نوجوانان به منابع جدید آموزشی و ادبی میان مراکز توزیع شده است.

وی با بیان اینکه ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی یکی از اولویت‌های اصلی کانون است، افزود: ارائه کتاب‌های متنوع در حوزه‌های ادبی، علمی و آموزشی می‌تواند در ارتقای سطح آگاهی، خلاقیت و علاقه‌مندی نسل آینده به مطالعه نقش مؤثری ایفا کند.

کارشناس امور فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان تأکید کرد: برنامه توزیع کتاب تنها بخشی از اقدامات کانون در حمایت از جریان مطالعه است و تلاش می‌کنیم با اجرای طرح‌های متنوع فرهنگی و آموزشی، فضایی پویا برای رشد فکری و فرهنگی کودکان و نوجوانان فراهم کنیم.