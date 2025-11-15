بیست و سومین جشنواره تئاتر خیابانی و نخستین جشنواره تئاتر عروسکی فارس به ایستگاه پایانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر فارس، بیست و سومین دوره جشنواره تئاتر خیابانی و نخستین جشنواره تئاتر عروسکی، گفت: ۸۳ اثر در بخش‌های مختلف به دبیرخانه این جشنواره رسید که ۲۱ اثر از داوران رای مثبت گرفت.

مهدی رنجبر با بیان این که آثار برتر در سالن‌های تئاتر شیراز به نمایش گذاشته شد، افزود: از ۲۰ تا ۲۳ آبان، داوران و علاقه‌مندان به هنر تئاتر شاهد نمایش این آثار بودند که در نهایت برترین‌های هر بخش مشخص شدند.

وی ادامه داد: بر اساس آرای داوران جایزه اول و تندیس جشنواره به نمایش «آهنگ آهنگ» و جایزه دوم به یاسین سورمنصوری برای نمایش «در انتظار ملاقات» رسید.

محمود سیمکاوی و محمد حسین رجبیان تقدیر ویژه بازیگری را دریافت کردند.

همچنین از نمایش‌های مانند «مرثیه برای ظالمین» و «شیطان» تقدیر شد و هنرمندان و مدیران فرهنگی، خانم فخری امامی، حبیب بختیاری و بهزاد مریدی تشویق شدند.

در این مراسم از استاد نادر شهسواری پیشکسوت تئاتر و سینمای کشور با اهدای لوح تجلیل شد.