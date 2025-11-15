نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: اگر مسئولان همکاری و همفکری و هم افزایی با یکدیگر داشته باشند دشمن نمی تواند در مسائل کشور نفوذ کند.

همکاری و همفکری مسئولان، مانع نفوذ دشمن در مسائل کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی و ارزیابی عملکرد ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از مهمترین برنامه‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین رفاه مردم است و بخش دیگر آن جنبه روانی دارد.

آیت الله عبادی افزود: توزیع کالابرگ منحصر به این ایام نیست بلکه قبلاً تجربه آن را مردم و مسئولان درک کرده‌اند و در برخی از کشور‌ها انجام شده و یا هنوز انجام می‌شود.

وی گفت: همکاری سایر دستگاه با وزارت کار می‌تواند در رفع بسیاری از مسائل و مشکلات گره گشا باشد و اگر مسئولان همکاری و همفکری و هم افزایی با یکدیگر داشته باشند دشمن نمی تواند در مسائل کشور نفوذ کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: ایران قوی است و باید پتانسیل های آن به فعلیت درآورده شود.

آیت الله عبادی گفت: آنچه که مهم است و باید به آن توجه شود نظارت و کنترل است.

وی با بیان اینکه امروز بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در جامعه جنبه‌ روانی دارد افزود: دشمن درصدد است در مسائل کشور اخلال ایجاد کند.

مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی و ارزیابی عملکرد ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این دیدار گفت: تاکنون در اجرای توزیع کالابرگ ۴ مرحله با موفقیت انجام شده و مرحله پنجم نیز به زودی انجام خواهد شد.

سنگسری افزود: بیش از ۸۰ درصد مردم در خراسان جنوبی از کالابرگ بهره‌مند هستند.

وی با بیان اینکه در هر جامعه ای ممکن است افراد سودجو و غیر تعهد وجود داشته باشند گفت: باید کنترل و نظارت افزایش یابد تا جامعه آسیب نبیند و اعتماد مردم نیز حفظ شود.