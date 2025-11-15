آغاز «طرح جامع آموزش و بازآموزی رانندگان» در کهگیلویه و بویراحمد
فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت: «طرح جامع آموزش و بازآموزی رانندگان» در جادههای برونشهری استان آغاز شد.
، سرهنگ حسن دانا یار از اجرای «طرح جامع آموزش و بازآموزی رانندگان» با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی در جادههای برونشهری. به مدت یک هفته از روز شنبه، ۲۴ آبانماه خبر داد.
وی اظهار کرد: این طرح با همکاری گسترده نهادها و سازمانهای خدمات رسان از جمله صدا و سیما، خبرگزاریها، اصحاب رسانه، فعالان فضای مجازی و دستگاههای امدادی اجرا میشود.
فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در قالب این برنامه، کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی و برنامههای رسانهای برای عموم مردم و رانندگان، کمکهای اولیه و امداد در تصادفات، اصول رانندگی تدافعی و راهکارهای مؤثر برای پیشگیری از حوادث رانندگی خواهد بود.
وی اضافه کرد: این طرح با هدف آگاهیبخشی و فرهنگسازی در راستای کاهش سوانح رانندگی و تلفات انسانی به مرحله اجرا درمیآید.