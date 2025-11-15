فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۲۰۰ هزار قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یک محموله کالای قاچاق در انباری در سطح شهر آگاه شدند طی عملیاتی از این انبار ۲۰۰ هزار قلم انواع لوازم آرایش بهداشتی بدون مجوز و قاچاق به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان گفت: در این رابطه دو نفر را دستگیر کردند و در بررسی مشخص شد که این لوازم آرایشی بهداشتی تاریخ مصرف گذشته بودند و متهمان با نصب برچسب تقلبی اقلام را به بازار عرضه می‌کردند.

سردار نجفی افزود: در این خصوص پرونده تشکیل و در تعزیرات حکومتی تحت رسیدگی وکالا قاچاق کشف شده، تحویل سازمان جمع آوری و فروش املاک تحمیلی استان شده است.