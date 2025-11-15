درخشش ووشوکاران یزدی در مسابقات کشوری
تیم ۶ نفره ووشو کاران یزدی در رقابتهای قهرمانی کشور با ۵ مدال رنگین به خانه برگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
و بنابر اعلام روابط عمومی هیئت ووشو استان یزد، در رقابتهای قهرمانی ووشو کشور که به میزبانی استان اصفهان و با حضور ۲۸۰ شرکتکننده از تیمهای برتر سراسر کشور برگزار شد، تیم ۶ نفره ساندا خونگچوان ووشو استان یزد خوش درخشید و با کسب عناوین ارزشمند، کارنامهای پرافتخار از خود بهجا گذاشت.
در این دوره از مسابقات، تیمهایی از استانهای اصفهان (۴ تیم)، البرز، تهران، لرستان، فارس (شیراز) , چهارمحالوبختیاری، مازندران و یزد حضور داشتند و رقابتی نزدیک و نفسگیر را رقم زدند.
ووشوکاران جوان و توانمند یزد نیز با تکیه بر تمرینات هدفمند، تلاش مداوم و انگیزه بالا، بار دیگر توانمندیهای این رشته را در استان به نمایش گذاشتند.
ثمره حضور تیم یزد در این مسابقات، کسب ۵ مدال ارزشمند در ردههای مختلف سنی بود: امیر حافظ همتی – مدال طلای وزن ۴۲ کیلوگرم نوجوانان، مهدی عسگری – مدال نقره وزن ۵۶ کیلوگرم بزرگسالان، محمد زارع – مدال نقره وزن ۷۰ کیلوگرم جوانان، امیرمحمد همتی – مدال نقره وزن ۳۹ کیلوگرم نوجوانان، عمران سلمانیان – مدال نقره وزن ۲۸ کیلوگرم نونهالان.
گفتنی است، تلاش این ورزشکاران، حاصل ماهها تمرین، برنامهریزی دقیق مربیان و حمایت خانوادههاست؛ موفقیتی که بار دیگر نام یزد را در میادین ملی ووشو مطرح کرد و امیدها را برای آیندهای درخشانتر در این رشته افزایش داد.