پخش زنده
امروز: -
معاون پژوهش، برنامه ریزی وتوزیع منابع آموزش و پرورش استان یزد: امسال حدود ۱۲۷ هزار دانشآموز مقطع ابتدایی استان یزد تحت پوشش طرح توزیع شیر رایگان قرار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نعمتی گفت: توزیع شیر در مدارس ابتدایی دولتی استان یزد در روزهای آینده آغاز خواهد شد. وی افزود: بر اساس اعلام مسئولان مربوط، امسال حدود ۱۲۷ هزار دانشآموز مقطع ابتدایی استان یزد تحت پوشش این طرح قرار میگیرند و شیر استریل ۲۰۰ سیسی به صورت منظم در مدارس توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: اعتبارات لازم برای تأمین و توزیع شیر دانشآموزی به طور کامل در استان یزد فراهم شده و روند آمادهسازی و هماهنگی در حال انجام است.
برنامه توزیع شیر در مدارس، با هدف ارتقای سلامت تغذیهای دانشآموزان و تقویت فرهنگ مصرف لبنیات اجرا میشود.
مسئولان با تأکید بر اهمیت این طرح برای رشد جسمی و بهبود کیفیت تغذیه کودکان، اعلام کردند که فرایند تأمین، بستهبندی و توزیع شیر مطابق استانداردهای بهداشتی و تحت نظارت دستگاههای ذیربط انجام میگیرد.
در حالی که قرار بود برنامه توزیع شیر در سراسر کشور از امروز ۲۴ آبان اجرایی شود، اما بنابراعلام دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش و پرورش، توزیع شیر فقط در چهار استان لرستان، خوزستان، گیلان و زنجان آغاز شده است. توزیع شیر در مدارس استان تهران و سایر شهرستانها در اسرع وقت اجرایی خواهد شد.