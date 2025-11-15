وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن مقدمات همکاری ایران و روسیه در خط‌آهن راهبردی رشت–آستارا خبر داد و اعلام کرد: با جلب کامل اعتماد طرف روس، امضای قرارداد اجرایی این پروژه ۱.۶ میلیارد یورویی در آستانه تحقق است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به ورود همکاری‌های دو کشور ایران و روسیه در حوزه حمل‌ونقل ریلی به مرحله اجرایی گفت: «اعتماد طرف روس در پروژه خط‌آهن رشت–آستارا جلب شده و دعوت‌نامه رسمی برای امضای قرارداد اجرایی از سوی مسکو ارسال شده است.»

وی افزود: «طرف روس در سال‌های گذشته تأکید داشت تا پیش از آغاز مشارکت خود، ایران موضوع تملک اراضی را به سرانجام برساند. اکنون با تحقق این تعهد، شرایط برای آغاز عملیات اجرایی مهیا شده است.»

به گفته او، قرارداد اجرایی این پروژه ۱.۶ میلیارد یورو ارزش دارد که ۱۵ درصد آن را جمهوری اسلامی ایران تأمین می‌کند.

وزیر راه تأکید کرد: «تلاش می‌کنیم تمام مراحل تملک اراضی این طرح تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل شود تا عملیات احداث مسیر رشت–آستارا با سرعت بیشتری دنبال شود.»

صادق همچنین اظهار داشت: «با توجه به ارسال دعوت‌نامه رسمی از سوی روسیه، انتظار می‌رود امضای قرارداد در دو هفته آینده انجام شود و همکاری‌های دوجانبه در چارچوب کریدور بین‌المللی شمال–جنوب وارد مرحله تازه‌ای گردد.»