به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ نخستین کنفرانس بین المالی ایران شناسی با هدف تعمیق شناخت از ایران‌زمین و معرفی دستاوردهای تمدنی آن به جهانیان، آغاز بکار کرد.

در نخستین اجلاس بین المللی ایران شناسی، ۵۰ استاد و پژوهشگر حوزه ایران شناسی از ۲۴ کشور جهان، مطالعات خود را در حوزه های مختلف از جمله، ادبیات ایران، فرهنگ ایران، تمدن ایران، تاریخ ایران، میراث فرهنگی ایران و … را ارائه خواهند کرد.

اختتامیه این اجلاس ۲۷ آبان در شیراز برگزار خواهد شد.