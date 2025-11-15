پخش زنده
معاون رئیس جمهور در شورای اداری بر اولویت توانمندسازی و حمایت از تشکلها و تعاونیهای روستایی به عنوان رکن توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،شورای اداری شهرستان نقده با حضور عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، برگزار شد.
این جلسه که در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان نقده باحضور معاون استاندار، ائمه جمعه و اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد، به بررسی مسائل و اولویتهای توسعه روستایی اختصاص داشت.
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، با اشاره به اهمیت نقش تعاونیها در تحقق اهداف توسعه روستایی، اظهار داشت: توانمندسازی و حمایت از تشکلها و تقویت تعاونیهای روستایی در اولویت برنامههای توسعه روستایی قرار دارد.
وی راهاندازی "روستا بازارها" را گامی مؤثر در راستای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی دانست و تاکید کرد: هرگونه تخصیص اعتبار و حمایتی که در برنامه توسعه روستایی قرار گیرد، ابتدا به تعاونیهای روستایی به عنوان مطمئنترین بستر سرمایهگذاری هدایت خواهد شد.
حسینزاده در ادامه سخنان خود در شورای اداری شهرستان نقده، بیان داشت: حمایت از تشکلهای تعاونی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی در مناطق روستایی، میتواند نقش بسزایی در بهبود شرایط معیشتی و اجتماعی روستائیان ایفا کند.
وی همچنین از انجام آسیبشناسی و شناسایی مناطق محروم و کمبرخوردار با اعزام کارشناسان خبر داد و افزود: برنامهها و طرحهای لازم برای رفع این محرومیتها تدوین و در حال اجرا است.