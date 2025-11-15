پخش زنده
امروز: -
برنامه «دکتر سلام» با موضوع بررسی پشت پرده لرزشهای دست و ارتباط احتمالی آن با بیماری پارکینسون، برنامه دیدی نو» به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و مسابقه تلویزیونی «نوآ» از قاب شبکههای سیما روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» امروز شنبه ۲۴ آبانماه با حضور دکتر مهدی وحید دستجردی، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیأت علمی دانشگاه، به موضوع مهم و شایع لرزش دست و احتمال آغاز بیماری پارکینسون میپردازد.
در این برنامه، دکتر دستجردی تفاوت لرزشهای معمولی و لرزشهای نگرانکننده را توضیح داده و راههای تشخیص زودهنگام، عوامل خطر و روشهای کنترل و درمان این اختلال را تشریح میکند.
برنامه «دکتر سلام» با اجرای دکتر طهماسبی، امروز ساعت ۱۳ تا ۱۴ از شبکه آموزش سیما پخش میشود.
برنامه «دیدی نو»
همزمان با فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی، رقابت تلویزیونی «دیدی نو» هر شب از شبکه نسیم پخش میشود؛ برنامهای که تلاش دارد با نگاهی خلاقانه، فرهنگ مطالعه را در میان مخاطبان تقویت کند.
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، رقابت تلویزیونی «دیدی نو» روی آنتن شبکه نسیم میرود.
این برنامه که به تهیهکنندگی مهران میرصالحی تولید شده، با اجرای ایوب آقاخانی هر شب ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش خواهد شد.
«دیدی نو» در هفته کتاب به ترویج مطالعه، گفتوگو درباره آثار ادبی و ایجاد انگیزه برای کتابخوانی در خانوادهها از شبکه نسیم پخش میشود.
مسابقه تلویزیونی «نوآ»
علاقمندان به طراحی و دوخت لباس میتوانند بازپخش برنامه «نوا» با اجرای ستاره سادات قطبی را روزهای یکشنبه و دوشنبه هر هفته ساعت ۲۰ از شبکه نسیم مشاهده نمایند.
مسابقه تلویزیونی «نوآ» اولین مسابقهای است که در حوزه حجاب و عفاف در تلویزیون تولید شده و شرکتکنندگان در آن به طراحی و دوخت لباسهای زنانه با موضوعات و تمهای مختلف میپردازند.
این مسابقه که در ۲۷ قسمت تولید شده ، شرکتکنندگانی از سراسر کشور دارد که پس از گذراندن آزمونهای مختلف به برنامه راه یافتهاند.
در هر قسمت از این مسابقه، سه گروه دو نفره با یکدیگر به رقابت میپردازند و در پایان هر برنامه، گروه برنده مشخص شده و به مرحله بعد راه پیدا میکند.
نکته قابل توجه این است که «نوآ» اولین برنامه طراحی و دوخت لباس برای زنان در صدا و سیما است.
در این مسابقه، تلاش شده تا لباسها علاوه بر کاربردی بودن در سطح جامعه، سلایق مختلف را نیز در بر بگیرند و به المانهای هویتی ملی و اسلامی توجه ویژهای شود. خلاقیت گروههای شرکتکننده در طراحی و دوخت لباسها بر اساس تم و موضوع هر قسمت، امتیاز بالایی دارد.
مسابقه تلویزیونی «نوآ» در گروه برنامههای تلویزیونی مرکز بسیج صدا و سیما به تهیه کنندگی میثم محمد حسنی و با اجرای ستاره سادات قطبی تولید شده و یکشنبه و دوشنبهها ساعت ۲۰ از شبکه نسیم پخش خواهد شد.