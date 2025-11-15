به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» امروز شنبه ۲۴ آبان‌ماه با حضور دکتر مهدی وحید دستجردی، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیأت علمی دانشگاه، به موضوع مهم و شایع لرزش دست و احتمال آغاز بیماری پارکینسون می‌پردازد.

در این برنامه، دکتر دستجردی تفاوت لرزش‌های معمولی و لرزش‌های نگران‌کننده را توضیح داده و راه‌های تشخیص زودهنگام، عوامل خطر و روش‌های کنترل و درمان این اختلال را تشریح می‌کند.

برنامه «دکتر سلام» با اجرای دکتر طهماسبی، امروز ساعت ۱۳ تا ۱۴ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

برنامه «دیدی نو»

همزمان با فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی، رقابت تلویزیونی «دیدی نو» هر شب از شبکه نسیم پخش می‌شود؛ برنامه‌ای که تلاش دارد با نگاهی خلاقانه، فرهنگ مطالعه را در میان مخاطبان تقویت کند.

این برنامه که به تهیه‌کنندگی مهران میرصالحی تولید شده، با اجرای ایوب آقاخانی هر شب ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش خواهد شد.

