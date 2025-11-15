تیم والیبال شوکاشور آمل با برتری مقابل نیروانا دیگر تیم این شهرستان نخستین شکست را به همشهری خود تحمیل کرد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ تیم والیبال شوکاشوردماوند آمل، در هفته چهارم رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال باشگاه‌های کشور در آمل ۳ بر یک مقابل میزبان همشهری خود پیروز شد و نخستین شکست این فصل را به این تیم تحمیل کرد.

شاگردان مهدی رنجبر در تیم شوکاشورآمل دست نخست، دوم و چهارم را به سود خود خاتمه دادند و فقط در دست سوم این بازی را واگذار کردند.





شوکاشورآمل، در سه بازی گذشته تیم نیروی زمینی تهران و مقدم قزوین را شکست داده و مقابل عقاب نهاجا تهران بازی را واگذار کرده بود.

شوکاشور دماوند آمل در گروه دوم با نیروی زمینی تهران، مقدم قزوین، تهران بیشه چمستان، کاسپین شهر بهشت، عقاب نهاجا، کود گلفام آمل و نیروانا آمل هم‌گروه است و طبق برنامه چهار تیم برتر هر گروه به مرحله پلی‌آف صعود خواهند و تیم‌های قهرمان و نایب‌قهرمان سهمیه حضور در لیگ برتر والیبال سال ۱۴۰۵ را کسب خواهند کرد.