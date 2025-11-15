شاخص کیفیت هوای مشهد در بیست‌ و چهارمین روز آبان، برای هشتمین روز متوالی در وضعیت «ناسالم» برای گروه‌ های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت:میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۱ نشانگر هوای «ناسالم» بوده که این شاخص در یکی، ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۲۵ گویای ناسالم بودن و آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای سه منطقه مشهد در شرایط ناسالم برای تمامی افراد و ۱۶منطقه در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس است، اضافه کرد: کیفیت هوای چهار منطقه دارای ایستگاه سنجش آلودگی نیز در شرایط «سالم» قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: در شرایط کنونی افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان و زنان باردار باید از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری و در صورت ضرورت برای خروج از منزل توصیه‌های خودمراقبتی را در مناطق آلوده رعایت کنند.

محمودی افزود: انتظار است شهروندان مشهدی هم با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی قرار می‌ گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» است و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌ شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌ کنند.