پنجاه‌وسومین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی ، رویدادی دو روزه که با برگزاری نشست‌های تخصصی، ارائه گزارش‌های پژوهشی، امضای چند تفاهم‌نامه همکاری و رونمایی از برنامه‌ها و سامانه‌های فناورانه در خوزستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجاه‌وسومین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری واحد‌های سازمانی جهاددانشگاهی، صبح امروز شنبه ۲۴ آبان‌ماه با حضور دکتر علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، دکتر مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر حاجی زاده معاون استاندار و جمعی از مدیران ارشد و معاونان پژوهشی واحد‌های سازمانی این نهاد به میزبانی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان آغاز به کار کرد.

نشست رئیس جهاددانشگاهی با معاونان پژوهش و فناوری واحد‌های سازمانی این نهاد، ارائه گزارش «آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان؛ از تصور تا واقعیت»، رونمایی از مجله «رایحه» ویژه‌نامه مرحوم سید محسن شفیعی، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری بین جهاددانشگاهی خوزستان با نهاد‌های علمی و اجرایی استان، ارائه گزارش عملکرد معاونت پژوهشی سازمان خوزستان، گزارشی از «سیر بلوغ یک فناوری؛ ترکشن موتور»، برگزاری کارگاه «هوش مصنوعی؛ گذر از ابزار پژوهش به همکار استراتژیک در عصر تحول دیجیتال»، معرفی صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی و امضای تفاهم‌نامه بین معاونت پژوهش و فناوری و صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران و گزارشی از «تحقق یک رویا: بومی‌سازی دانش فنی و تولید انبوه مته‌های حفاری دندانه‌ای» به همراه بازدید از کارگاه مته از برنامه‌های روز اول گردهمایی است.

در روز دوم نیز نشست‌های تخصصی با محور «زیست مصنوعی؛ مسیر نوآوری و پایداری اقتصاد زیستی آینده ایران»، «همه انتظارات از یک طرح پژوهشی در جهاددانشگاهی»، رونمایی از سامانه جدید معاونت پژوهش و فناوری، تریبون آزاد و جمع‌بندی گردهمایی توسط دکتر شیخی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی برگزار می‌شود.

افتتاح کلینیک تخصصی بیماری‌های زنان و بازدید از مرکز درمان ناباروری و جراحی محدود جهاددانشگاهی خوزستان از دیگر برنامه‌های روز دوم این گردهمایی است.