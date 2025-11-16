به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

شاهرود:

- شهرک نوین از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰

گرمسار

-انت‌های خیابان عباسپور از ساعت ۱۱:۰۰ الی ساعت ۱۳:۰۰

-مناطق شهرک‌های قائم و شهرک شهید تفضلی (محدوده انتهای خیابان سهند) از ساعت ۰۸:۰۰ الی ساعت ۱۲:۰۰

ایوانکی

-شهر ایوانکی برق جاده آبسرد محدوده روستاه‌های کرک و احمد آباد از ساعت ۰۹:۰۰ الی ساعت ۱۲:۳۰

سمنان

- شیخ فضل الله نوری ۱۰ و خیابان شهید رحمانیان از ساعت ۰۸:۳۰ الی ساعت ۱۲:۰۰

مهدیشهر

-خیابان ایران از ساعت ۰۹:۰۰ الی ساعت ۱۳:۰۰