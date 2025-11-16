پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه به شرح ذیل انجام میشود.
شاهرود:
- شهرک نوین از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰
گرمسار
-انتهای خیابان عباسپور از ساعت ۱۱:۰۰ الی ساعت ۱۳:۰۰
-مناطق شهرکهای قائم و شهرک شهید تفضلی (محدوده انتهای خیابان سهند) از ساعت ۰۸:۰۰ الی ساعت ۱۲:۰۰
ایوانکی
-شهر ایوانکی برق جاده آبسرد محدوده روستاههای کرک و احمد آباد از ساعت ۰۹:۰۰ الی ساعت ۱۲:۳۰
سمنان
- شیخ فضل الله نوری ۱۰ و خیابان شهید رحمانیان از ساعت ۰۸:۳۰ الی ساعت ۱۲:۰۰
مهدیشهر
-خیابان ایران از ساعت ۰۹:۰۰ الی ساعت ۱۳:۰۰