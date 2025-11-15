به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سردار محمدعلی نظری با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج از ۳۰ آبان تا ۶ آذر افزود: امسال در مجموع ۲۶۹۵ برنامه در ۶۸ محور مختلف در سطح استان کرمان برگزار می‌شود که شامل برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، خدمات‌رسانی، ورزشی و نمایش اقتدار بسیج است.

وی با اشاره به نقش محوری کرمان در برنامه‌های ملی عنوان کرد: سه برنامه کشوری برگزاری مراسم خیمه مادری در بیت الزهرای سردار حاج قاسم با پخش زنده کشوری، پخش مستقیم دعای ندبه ۳۰ آبان از شهر جیرفت و برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی عشایر کشور در استان کرمان در هفته بسیج در کرمان برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به وضعیت مناطق کم‌برخوردار استان گفت: ۲۳ محله کرامت و حاشیه‌نشین در کرمان شناسایی شده که برنامه کارزار خدمت در این مناطق اجرا می‌شود و مدیران در این محلات حضور می‌یابند تا مسائل از نزدیک بررسی و رفع شود.

وی بیان کرد: نمایش بزرگ اقتدار بسیجیان استان کرمان پنجم آذر با تجمع و حضور ۱۰ هزار بسیجی در کرمان برگزار خواهد شد.