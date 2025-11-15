به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد سبزه زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: از اواخر وقت امروز استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می گیرد و تا اواسط وقت دوشنبه (بویژه روز شنبه) سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط به همراه تندباد‌های لحظه‌ای در اغلب نقاط استان (بویژه بخش‌های غربی، شمالِ غربی، شمالِ شرقی، شرقی و ارتفاعات) و وقوع پدیده مه یا مه رقیق پس از بارش و کاهش دید افقی (بویژه در سواحل و مناطق جنوبِ غربی) استان خواهد شد. همچنین احتمال شدت گرفتن بارش‌های نقطه‌ای نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز طی این مدت مواج و گاهی همراه با بارش پراکنده و رعدوبرق خواهد بود. طی فردا روند کاهش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای روزانه مورد انتظار است.

اداره کل هواشناسی خوزستان همچنین درباره خیزش گرد و خاک و تقویت سامانه بارشی در استان هشدار نارنجی صادر کرد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اعلام هشدار سطح نارنجی گفت: با توجه به بالا بودن ضرایب ناپایداری، انتظار رخداد گرد و خاک همرفتی و وزش باد متوسط تا شدید و تندباد لحظه‌ای و تاثیر آن بر مناطق غرب، جنوب غرب، شمال غرب و مرکز استان از بعد از ظهر روز شنبه ۲۴ آبان تا اوایل وقت یک شنبه ۲۵ آبان در استان وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود: این شرایط موجب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های گرد و خاک در این مناطق می‌شود.

وی همچنین با اعلام هشدار سطح نارنجی برای تقویت سامانه بارشی گفت: از ظهر روز شنبه تا بعد از ظهر یکشنبه این سامانه سبب رگبار و رعدوبرق با احتمال ریزش تگرگ در ارتفاعات شمالی و شرقی، مناطق غربی، جنوبی و مرکزی و وزش باد‌های متوسط تا شدید گاهی تندباد لحظه‌ای و برخاستن گردوخاک همرفتی در غرب و مرکز استان خواهد شد.