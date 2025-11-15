به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در هفتمین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مصر، نمایندگان کشورمان در تپانچه ۲۵ متر در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی و مجموع امتیاز بخش دقت و سرعت، هانیه رستمیان با ۵۸۷ امتیاز چهارم شد و به فینال راه پیدا کرد. در فینال این مسابقات هانیه رستمیان در رده ششم ایستاد.

مینا قربانی و گلنوش سبقت الهی به ترتیب با ۵۶۲ و ۵۶۰ امتیاز در رده‌های هفتاد و پنجم و هفتاد و ششم ایستادند.

تیم ایران با ترکیب هانیه رستمیان، مینا قربانی و گلنوش سبقت الهی با ۱۷۰۹ امتیاز در رده دوازدهم ایستاد.

به این ترتیب پرونده مسابقات قهرمانی جهان برای تیم تیراندازی ایران بسته شد.