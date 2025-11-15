۳۰ آبان، آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی آب و رسانه

سومین جشنواره ملی آب و رسانه با محور‌های متنوع خبری و هنری برگزار می‌شود و علاقه‌مندان تا پایان آبان فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.