۳۰ آبان، آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی آب و رسانه
سومین جشنواره ملی آب و رسانه با محورهای متنوع خبری و هنری برگزار میشود و علاقهمندان تا پایان آبان فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ روابط عمومی و آموزش شرکت آب و فاضلاب استان قزوین اعلام کرد: در این جشنواره، آثار در محورهای خبر، مقاله، تیتر، عکس، کاریکاتور، مصاحبه، نقد، گزارش، پادکست و کلیپ، هوش مصنوعی، اینفوگرافی و موشنگرافی پذیرفته خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۳۰ آبان از طریق پایگاه اینترنتی www.sarayealborz.ir ارسال کنند.
این جشنواره با شعارهای «آب را دریابیم» و «جان شما، جان آب» برگزار میشود.
ترویج فرهنگ مصرف صحیح و اهمیت مدیریت منابع آبی هدف از برگزاری این جشنواره است.