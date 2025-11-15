پخش زنده
عملیات احداث خط انتقال آب از چاه جدید به مخزن ذخیره روستای میانزو در بخش گرمخان شهرستان بجنورد از هفته گذشته آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این خط انتقال به طول تقریبی چهار کیلومتر طراحی شده و اجرای آن با هدف تأمین پایدار آب شرب اهالی روستا در دستور کار قرار گرفته است.
در اجرای این پروژه، یکی از خیرین روستا تأمین حدود هزار و هفتصد متر از لولههای موردنیاز را برعهده گرفته است.
همچنین با مشارکت اهالی، دهیاری و شورای اسلامی روستا و همکاری شرکت آب و فاضلاب استان، عملیات شامل حفر کانال، اجرای لولهگذاری و انجام مراحل پرکنی با سرعت در حال انجام است.
با تکمیل این طرح، زمینه بهرهمندی ساکنان روستا از آب شرب سالم، مطمئن و پایدار فراهم میشود و بخشی از مشکلات تأمین آب در منطقه به شکل اساسی مرتفع میگردد.