به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرکز اصفهان؛ مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: این میزان آرد یارانه‌ای بین روستا‌های کم جمعیت بدون نانوایی توزیع شده است

محسن ضیائی افزود: دولت به منظور حمایت از معیشت روستائیان که به علت جمعیت کم، نانوایی ندارند، در ۷ ماهه امسال، حدود ۱۸۲ هزار کیسه آرد ۴۰ کیلو گرمی توزیع کرده است.

وی افزود: برای تولید این مقدار آرد حدود ۸ هزار تن گندم استفاده شده است.

مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: حدود ۱۹ کارخانه آردسازی استان اصفهان به صورت منظم و بدون وقفه در زمینه تولید انواع آرد خبازی، فانتزی پزی، صنف و صنعت و همچنین تولید سبوس در چرخه اقتصاد کشور فعال است.

۴۸۰۰ واحد نانوایی هم در استان در زمینه تولید نان فعال هستند.