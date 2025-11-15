پخش زنده
امسال، ۷۳۰۰ تن آرد یارانهای بین روستائیان استان اصفهان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرکز اصفهان؛ مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: این میزان آرد یارانهای بین روستاهای کم جمعیت بدون نانوایی توزیع شده است
محسن ضیائی افزود: دولت به منظور حمایت از معیشت روستائیان که به علت جمعیت کم، نانوایی ندارند، در ۷ ماهه امسال، حدود ۱۸۲ هزار کیسه آرد ۴۰ کیلو گرمی توزیع کرده است.
وی افزود: برای تولید این مقدار آرد حدود ۸ هزار تن گندم استفاده شده است.
مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: حدود ۱۹ کارخانه آردسازی استان اصفهان به صورت منظم و بدون وقفه در زمینه تولید انواع آرد خبازی، فانتزی پزی، صنف و صنعت و همچنین تولید سبوس در چرخه اقتصاد کشور فعال است.
۴۸۰۰ واحد نانوایی هم در استان در زمینه تولید نان فعال هستند.