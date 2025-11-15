

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مسابقات جام ملت‌های کمتر از ۲۳ آسیا ۲۰۲۶ – عربستان از ۱۶ تا ۲۴ ژانویه (۱۷ دی تا ۵ بهمن) به میزبانی عربستان در ریاض برگزار می‌شود. با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا پیام حیدری به عنوان داور، علی احمدی و فرهاد فرهادپور به عنوان کمک‌های وی برای قضاوت در این رقابت‌ها انتخاب شده‌اند.

همچنین حامد مومنی به عنوان مسئول هماهنگ کننده این رقابت‌ها انتخاب شده است.

تیم فوتبال امید کشورمان در گروه C با تیم‌های ازبکستان، کره جنوبی و لبنان به رقابت می‌پردازد.