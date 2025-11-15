پخش زنده
از بسکتبالیست قهرمان چهارمحال و بختیاری در رقابتهای بینالمللی و معتبر «سوپرفینال ASB (جوانان) مسکو استقبال شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،تیم بسکتبال سه نفره دانشگاه پیام نور ایران با هفت برد مقتدرانه از هفت بازی در این رقابتهای رقابتهای بینالمللی و معتبر «سوپرفینال ASB (جوانان) مسکو، توانست پرچم ایران اسلامی را بر فراز سکوی قهرمانی آسیا برای دومین بار به اهتزاز درآورد.
رقابتهای بینالمللی و معتبر «سوپرفینال ASB (جوانان) مسکو ۲۰۲۵» در مسکو پایتخت روسیه با حضور ۴۵ تیم از کشورهای ایران (۲ تیم) غنا - تاجیکستان- قزاقستان- بلاروس- چین (۳ تیم) - روسیه (۳۵ تیم) برگزار شد.
تیم بسکتبال سه نفره پسران دانشگاه پیام نور در این رقابتها با ترکیب، «امیرحسین روستا دانشجوی دانشگاه پیام نور از مرکز شهرکرد»، مازیار نبی دانشجوی دانشگاه پیام نور از مرکز ساوه، امیرحسین غلامزاده دانشجوی دانشگاه پیام نور از مرکز تربت حیدریه و سید مهدی قریشی دانشجوی دانشگاه پیام نور از مرکز تبریز با هدایت مجید جلیلی مدرس مدعو دانشگاه پیام نور و سرپرستی حسن حسینی شکرابی حضور پیدا کرد.