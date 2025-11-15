پخش زنده
تعداد نهادهای مالی تخصصی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان مهر ۱۴۰۴ با اضافه شدن ۶ نهاد جدید به ۱۲۵۵ نهاد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، بر اساس آمارهای منتشرشده، صندوقهای سرمایهگذاری همچنان سهم بالای حدود ۴۳ درصدی را در میان نهادهای مالی به خود اختصاص دادهاند و تعداد آنها به ۵۳۹ نهاد در پایان مهر ۱۴۰۴ افزایش یافته است. تعداد صندوقهای سرمایهگذاری در پایان سال گذشته ۵۱۸ و در پایان شهریور امسال ۵۳۷ نهاد بوده است.
دادههای این گزارش آماری نشان میدهد تعداد شرکتها و هلدینگهای سرمایهگذاری از ۳۴۴ شرکت در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۵۹ شرکت در مهر امسال رسیده است. تعداد این نوع نهاد مالی در پایان شهریور امسال ۳۵۵ بود.
سهم شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها نیز در مهر امسال، به ترتیب ۱۶ و ۱۳ درصد بوده است.