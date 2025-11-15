

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر محمد نصیراحمدی در وزن منهای ۵۴ کیلوگرم تیم ملی تکواندو مردان کشورمان در نخستین مبارزه خود در چارچوب ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی ریاض به مصاف «المشرف» نماینده میزبان رفت.

نصیری در یک دیدار پر هیجان و نفس گیر بازی را مقابل نماینده عربستان در راند سوم واگذار کرد. این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۸ به سود نماینده عربستان تمام شد.

در صورت راه یابی «المشرف» به مرحله نهایی نماینده کشورمان به جدول شانس مجدد باز خواهد گشت.

ضمن اینکه امروز، در وزن ۷۴-کیلوگرم تکواندو علی خوش‌روش به عنوان اولین نماینده کشورمان در نخستین مبارزه با هوگو قرمز به مصاف «محمد الحوتی» از بحرین رفت و به پیروزی به مرحله یک چهارم راه یافت.