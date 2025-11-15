پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با توجه به ظرفیت بالای تولید در استان، در مدت ۷ ماهه نخست امسال بر اساس آمار گمرکات اجرایی کشور، حدود ۸۰۰ میلیون دلار صادرات از گمرکات استان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ علی جودکی افزود: اگرچه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دلیل شرایط خاص امسال، ۱۲ درصد کاهش نشان میدهد، اما پیشبینی میشود در نیمه دوم سال با رشد حجم مبادلات، بتوانیم حتی رکورد صادرات سال گذشته را نیز پشت سر بگذاریم.
او درباره وضعیت واردات هم گفت: در این مدت حدود ۵۰۰ میلیون دلار واردات ثبت شده که بخش عمده آن شامل مواد اولیه، ماشینآلات خط تولید و کالاهای واسطهای مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده که این امر بیانگر آن است که واردات استان در خدمت تقویت روند تولید و توسعه صادرات قرار دارد.
مدیر کل صمت استان با اشاره به تنوع کالاهای صادراتی استان گفت: مواد پتروشیمی، فرآوردههای نفتی و برخی محصولات فلزی، اصلیترین اقلام صادراتی استان هستند که به بیش از ۸۳ کشور صادر میشوند.