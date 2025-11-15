پخش زنده
مدیرعامل هلالاحمر آذربایجان غربی گفت: واژگونی پژو ۴۰۵ در محور سلماس _ارومیه ۲ مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،حمید محبوبی؛ مدیرعامل هلالاحمر آذربایجان غربی گفت:ساعت ۰۰:۱۲ روز شنبه «۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴»؛ گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در محور سلماس _ ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
وی افزود:نجاتگران هلالاحمر پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل هلالاحمر آذربایجان غربی گفت:این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدوم بعد از رهاسازی وانجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.