به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،حمید محبوبی؛ مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت:ساعت ۰۰:۱۲ روز شنبه «۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴»؛ گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در محور سلماس _ ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.



وی افزود:نجاتگران هلال‌احمر پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت:این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدوم بعد از رهاسازی وانجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.