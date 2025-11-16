پخش زنده
معاون گردشگری لرستان از ایجاد ۲۹ اقامتگاه بومگردی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی صنایعدستی و گردشگری لرستان گفت: با بهرهبرداری از ۲۹ واحد در دست ساخت، حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر به ظرفیت اسکان بومگردی لرستان افزوده میشود.
حجتالله عباسیان با تاکید بر توسعه اقامتگاههای بومگردی افزود:هم اکنون ۲۳ اقامتگاه با ظرفیت یکهزار و ۵۰ نفر در استان وجود دارد.
معاون گردشگری لرستان گفت: برای تسریع در تکمیل این طرحها، تسهیلات بانکی به بسیاری از این واحدها اختصاصیافته و پرداخت وام آنها در اولویت قرار دارد.
عباسیان بابیان اینکه استان به بیش از ۴۰۰ اقامتگاه نیاز دارد،بیان کرد:با تکمیل طرحهای در دستساخت، این رقم به بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر خواهد رسید.