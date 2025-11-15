به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست زندان شهرضا گفت: با هدف کمک به زندانیان جرائم غیر عمد با برگزاری جلسات پی در پی صلح و سازش و رضایت از شاکی پرونده، بدهی بیش از ۱۴۰میلیارد ریالی یکی از محکومان مالی، به ۳۰میلیارد ریال کاهش یافت.

ابراهیمی افزود: باحضور شاکی وتوافق شاکی در جلسه نهایی صلح وسازش پس از مراحل قانونی و مکاتبات قضایی شرایط آزادی این زندانی فراهم شد و به آغوش خانواده بازگشت.