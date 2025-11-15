پخش زنده
اصفهان رتبه چهارم تولید طلای سرخ را در کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: وسعت زیرکشت زعفران در استان اصفهان ۲۰۰۰ هکتار است و با تولید بیش از ۱۱ تن زعفران در سال، رتبه چهارم تولید زعفران کشور را دارد.
مهرداد مرادمند در حاشیه دومین جشنواره زعفران علوی، افزود: شهرستان کاشان نیز با بیش از ۱۱۷ هکتار وسعت زیر کشت زعفران یکی از مرغوبترین زعفرانهای استان را از نظر کیفیت تولید میکند.
وی گفت: زعفران دارای بازار خارجی و داخلی مطمئن درمقایسه با دیگر محصولات کشاورزی است و اشتغالزایی مناسبی نیز به همراه دارد.
وی افزود: این طلای سرخ اشتغال بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کرده است