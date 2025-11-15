پخش زنده
مدیرکل دفتر بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: برای کنترل بیابانزایی در کشور اقداماتی چون احیای بیش از یکمیلیون هکتار اراضی بیابانی، مدیریت روانآبها و اجرای بذرکاری در مناطق بحرانی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا هادربادی با بیان اینکه بیابان زدایی اولویت مهم سازمان منابع طبیعی کشور است، اظهار داشت: در کشور ما ۳۲ میلیون هکتار اراضی بیابانی شناسایی شده که ۱۴ میلیون هکتار از آنها کانونهای بحران فرسایش بادی بهشمار میروند.
وی با بیان اینکه ایران بهدلیل قرارگیری در کمربند خشک و بیابانی جهان، دوری از اقیانوسها و محدودیت نفوذ جریانهای باران ساز به مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی، با پدیده بیابانزایی مواجه است، افزود: پدیده بیابانزایی در ۱۱۰ کشور جهان وجود دارد و سالانه حدود یک درصد از اراضی مولد و حاصلخیز دنیا دچار تخریب سرزمین میشود.