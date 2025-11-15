به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا کردان امروز گفت: بنا بر گزارش پایگاه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان سوادکوه و در پی اخبار واصله از سوی میراث بانان افتخاری مبنی براقدام حفاری غیر مجاز توسط فردی با هویت معلوم در منزل شخصی خود، بلافاصله ماموران یگان حفاظت بهمراه عوامل انتظامی با دستور قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و پس از شناسایی مورد فوق توانستند در یک عملیات بازرسی از منزل وی ، آلات و ادوات حفاری را کشف و ضبط کنند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود : در این زمینه پنج نفر با هویت معلوم دستگیر شدند و پرونده به‌منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح قضایی شد.

وی گفت:طبق قانون، ساخت، خریدوفروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی است.

کردان افزود: با هرگونه تبلیغ، خریدوفروش و استفاده از این دستگاه که به‌منظور کشف آثار و اموال تاریخی باشد، برخورد قانونی می شود.